Marco Rubio : le détroit d’Ormuz rouvrira « d’une manière ou d’une autre »

Le secrétaire d’État américain affirme qu’un accord avec l’Iran reste possible dans les prochains jours, malgré de nouvelles frappes américaines.

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United States Secretary of State Marco Rubio speaks to the journalists before boarding his plane at Indira Gandhi International Airport in New Delhi, India, Monday, May 25, 2026.
United States Secretary of State Marco Rubio speaks to the journalists before boarding his plane at Indira Gandhi International Airport in New Delhi, India, Monday, May 25, 2026. AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que le détroit d’Ormuz, actuellement bloqué, rouvrirait « d’une manière ou d’une autre », alors que de nouvelles frappes américaines contre l’Iran font planer le doute sur la possibilité d’un accord rapide.

En déplacement officiel en Inde, à Jaipur, le chef de la diplomatie américaine a qualifié la situation dans le détroit d’Ormuz d’« illégale », « insoutenable pour le monde » et « inacceptable ».

« Le détroit doit être ouvert. Il sera ouvert d’une manière ou d’une autre », a déclaré Marco Rubio devant des journalistes.

Cette voie maritime est stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole et son blocage a provoqué de fortes tensions sur les marchés de l’énergie.

Malgré les nouvelles frappes américaines, Marco Rubio a toutefois assuré qu’un accord avec l’Iran restait possible. Selon lui, des discussions se poursuivent au Qatar autour du texte initial d’un éventuel accord.

« Il y a beaucoup d’allers-retours sur le langage précis du document initial, donc cela prendra quelques jours », a-t-il expliqué.

Le secrétaire d’État a rappelé que Donald Trump souhaitait parvenir à un accord, mais seulement si celui-ci répond aux exigences américaines. « Le président a exprimé son souhait de le conclure. Il fera soit un bon accord, soit pas d’accord du tout », a-t-il déclaré.

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