Marco Rubio : le détroit d’Ormuz rouvrira « d’une manière ou d’une autre »

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que le détroit d’Ormuz, actuellement bloqué, rouvrirait « d’une manière ou d’une autre », alors que de nouvelles frappes américaines contre l’Iran font planer le doute sur la possibilité d’un accord rapide.

En déplacement officiel en Inde, à Jaipur, le chef de la diplomatie américaine a qualifié la situation dans le détroit d’Ormuz d’« illégale », « insoutenable pour le monde » et « inacceptable ».

« Le détroit doit être ouvert. Il sera ouvert d’une manière ou d’une autre », a déclaré Marco Rubio devant des journalistes.

Cette voie maritime est stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole et son blocage a provoqué de fortes tensions sur les marchés de l’énergie.

Malgré les nouvelles frappes américaines, Marco Rubio a toutefois assuré qu’un accord avec l’Iran restait possible. Selon lui, des discussions se poursuivent au Qatar autour du texte initial d’un éventuel accord.

« Il y a beaucoup d’allers-retours sur le langage précis du document initial, donc cela prendra quelques jours », a-t-il expliqué.

Le secrétaire d’État a rappelé que Donald Trump souhaitait parvenir à un accord, mais seulement si celui-ci répond aux exigences américaines. « Le président a exprimé son souhait de le conclure. Il fera soit un bon accord, soit pas d’accord du tout », a-t-il déclaré.