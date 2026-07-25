Mojtaba Khamenei "bien plus" favorable à l'arme nucléaire que son père

Les services de renseignement américains estiment que le nouveau Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, serait « bien plus » enclin à développer des armes nucléaires que son père, Ali Khamenei, selon le New York Times.

S'appuyant sur des responsables informés de ces évaluations, le quotidien affirme que cette analyse repose sur des conversations interceptées et des renseignements recueillis avant la guerre actuelle. Selon ces informations, Mojtaba Khamenei serait moins réticent que son prédécesseur à franchir le pas vers l'arme atomique. Ali Khamenei a éliminé lors des frappes israéliennes ayant marqué le début du conflit, le 28 février.

Le New York Times souligne toutefois que cette évaluation ne repose sur aucun renseignement nouveau recueilli depuis le début de la guerre ou depuis l'arrivée de Mojtaba Khamenei au pouvoir, mais sur des informations déjà en possession des services américains.

Selon le quotidien les partisans de l'arme nucléaire au sein du régime iranien ont renforcé leur influence, estimant qu'une capacité nucléaire est désormais indispensable pour protéger la République islamique contre de futures attaques.

Cette analyse intervient alors que le Wall Street Journal rapportait cette semaine, citant des responsables américains et israéliens, que l'Iran a déplacé des milliers de centrifugeuses vers le site souterrain de Pickaxe Mountain, situé près de Natanz, afin de les rendre plus difficiles à détruire lors de frappes aériennes.

Les autorités iraniennes n'ont autorisé aucune inspection de ce site par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon le New York Times, Téhéran estime également que les frappes américaines ne seraient pas capables d'atteindre les installations profondément enfouies sous la montagne et aurait renforcé leur protection face à une éventuelle opération de commandos américains.

L'Iran continue de nier toute volonté de se doter de l'arme nucléaire, tandis que les États-Unis et Israël affirment que Téhéran poursuit un programme susceptible d'aboutir à la fabrication d'une bombe atomique.