Mojtaba Khamenei traite Israël de « tumeur cancéreuse »

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei reprend la rhétorique anti-israélienne de son père, tandis que Gideon Sa’ar ironise sur son absence publique.

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Women gather around a portrait of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, during a ceremony honoring the armed forces and those killed in the war with Israel and the U.S. at the Imam Khomeini Grand Mosque in Tehran, Iran, Sunday, May 24, 2026.
Women gather around a portrait of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, during a ceremony honoring the armed forces and those killed in the war with Israel and the U.S. at the Imam Khomeini Grand Mosque in Tehran, Iran, Sunday, May 24, 2026. AP Photo/Vahid Salemi

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a publié mardi une série de messages hostiles à Israël sur ses comptes officiels, reprenant le vocabulaire régulièrement utilisé par son père, Ali Khamenei.

Dans l’un de ces messages, il qualifie Israël de « tumeur cancéreuse » et affirme que le « régime sioniste » approcherait des « dernières étapes » de son existence.

Un autre message prédit la disparition d’Israël, en référence aux propos tenus il y a plusieurs années par son père, qui affirmait que l’État hébreu ne survivrait pas 25 ans.

Ali Khamenei, éliminé lors des frappes américano-israéliennes contre l’Iran fin février, avait déjà utilisé à plusieurs reprises cette rhétorique contre Israël. En 2020, il avait notamment suscité une vive polémique en évoquant une « solution finale », assurant ensuite viser l’État d’Israël et non les Juifs.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a réagi aux messages de Mojtaba Khamenei avec ironie.

« Ça me dit quelque chose. Je me souviens de quelqu’un avec un nom similaire qui disait la même chose », a-t-il écrit.

Sa’ar a également raillé l’absence publique du nouveau guide suprême iranien depuis sa nomination à la succession de son père : « Au fait, où es-tu ? ». 

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