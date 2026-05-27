Mojtaba Khamenei traite Israël de « tumeur cancéreuse »

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a publié mardi une série de messages hostiles à Israël sur ses comptes officiels, reprenant le vocabulaire régulièrement utilisé par son père, Ali Khamenei.

Dans l’un de ces messages, il qualifie Israël de « tumeur cancéreuse » et affirme que le « régime sioniste » approcherait des « dernières étapes » de son existence.

Un autre message prédit la disparition d’Israël, en référence aux propos tenus il y a plusieurs années par son père, qui affirmait que l’État hébreu ne survivrait pas 25 ans.

Ali Khamenei, éliminé lors des frappes américano-israéliennes contre l’Iran fin février, avait déjà utilisé à plusieurs reprises cette rhétorique contre Israël. En 2020, il avait notamment suscité une vive polémique en évoquant une « solution finale », assurant ensuite viser l’État d’Israël et non les Juifs.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a réagi aux messages de Mojtaba Khamenei avec ironie.

« Ça me dit quelque chose. Je me souviens de quelqu’un avec un nom similaire qui disait la même chose », a-t-il écrit.

Sa’ar a également raillé l’absence publique du nouveau guide suprême iranien depuis sa nomination à la succession de son père : « Au fait, où es-tu ? ».