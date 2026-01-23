"Rafah 2" et contrôle israélien à distance : le futur dispositif frontalier Gaza-Égypte se dessine

Un nouveau point de passage sous responsabilité israélienne sera établi à proximité du passage frontalier déjà existant en vue de sa réouverture dans le cadre de la deuxième phase du plan Trump, a rapporté Kan jeudi soir. Ce "Rafah 2" effectuera des contrôles supplémentaires destinés à prévenir les infiltrations et la contrebande.

Contrairement aux déclarations israéliennes publiques, la question du fonctionnement du passage de Rafah serait déjà bouclée. Le passage pourrait ouvrir dans les 48 heures suivant l'approbation finale. Il sera exploité par la mission européenne EUBAM (Mission de l'Union européenne d'assistance au poste-frontière de Rafah) et des agents du renseignement général de l'Autorité palestinienne.

La liste des personnes entrant dans la bande de Gaza sera transmise par l'équipe EUBAM à Israël et examinée par le Shin Bet. Un contrôle israélien à distance sera effectué, incluant la reconnaissance faciale, la vérification des cartes d'identité et diverses inspections.

Un responsable palestinien a confié à Kan : "Certains membres de la branche militaire du Hamas qui ont quitté la bande de Gaza pour des soins médicaux pourront revenir par le passage sans qu'Israël puisse l'empêcher."

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une déclaration indiquant que le cabinet discutera de la question du passage de Rafah la semaine prochaine. Cette question sera examinée parallèlement au dossier du rapatriement du dernier otage détenu à Gaza, le sergent-major Ran Gvili, pour lequel "un effort particulier est déployé".

Cette annonce intervient peu après que le chef du gouvernement technocratique palestinien de Gaza, Ali Shaath, a déclaré lors de la cérémonie de signature du traité du Conseil de paix à Davos que le passage s'ouvrirait la semaine prochaine dans les deux directions.

Mercredi déjà, la chaîne saoudienne ASharq rapportait que l'Égypte avait informé le comité technocratique de gestion de la bande que le passage de Rafah ouvrirait prochainement. Selon ces sources, les Américains auraient exercé des pressions sur Israël pour accélérer le processus et permettre aux membres du comité d'entrer dans la bande pour commencer leurs activités. Israël aurait promis d'ouvrir le passage dans les prochains jours.