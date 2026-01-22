Donald Trump lance son Conseil de paix à Davos : "L'Iran veut discuter, nous discuterons"

Le président américain Donald Trump a officiellement présenté jeudi au Forum économique mondial de Davos la composition de son Conseil de paix pour la bande de Gaza, en présence des dirigeants des pays membres. Fait notable : aucun représentant israélien n'était présent à la cérémonie, bien que le président Isaac Herzog ait participé plus tôt au forum.

Dans son discours, Trump a évoqué les accords qu'il a promus sur plusieurs théâtres de conflit mondiaux, notamment entre Israël et le Hamas, Israël et le Hezbollah, mais aussi entre l'Inde et le Pakistan, et la Thaïlande et le Cambodge. Le président américain a également indiqué que ses équipes tentent de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Concernant le cessez-le-feu à Gaza, Trump s'est montré confiant : "Nous réussirons très bien à Gaza. Ce sera quelque chose de beau. Nous avons récupéré tous les otages, sauf un. Le Hamas doit restituer le corps du dernier otage, ce sera leur engagement complet, et ensuite nous passerons à autre chose. Si le Hamas ne se désarme pas, ce sera leur fin."

Le président américain a également abordé les tensions croissantes avec l'Iran : "Nous avons détruit les capacités nucléaires de l'Iran. Ils étaient à deux mois d'avoir l'arme nucléaire et nous les avons bombardés. L'Iran veut discuter, nous discuterons."

À l'issue du discours de Trump, l'ensemble des dirigeants ont signé le document d'accord du Conseil de paix. Selon la Maison Blanche, le conseil comprend des représentants de Bahreïn, du Maroc, d'Argentine, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Belgique, de Bulgarie, d'Égypte, de Hongrie, d'Indonésie, de Jordanie, du Kazakhstan, du Kosovo, de Mongolie, du Pakistan, du Paraguay, du Qatar, d'Arabie saoudite, de Turquie, des Émirats arabes unis et d'Ouzbékistan.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait accepté hier l'invitation de Trump, après des hésitations liées à la présence de la Turquie et du Qatar au sein du Conseil, craignant de perdre son influence sur ce qui se passe à Gaza.

Plusieurs dirigeants occidentaux ont refusé l'invitation, notamment la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Suède. Le président russe Vladimir Poutine aurait également reçu une invitation, et a annoncé lors du discours de Trump que la Russie contribuerait à hauteur d'un milliard de dollars au Conseil de paix "pour aider les Palestiniens".

À la fin de la cérémonie, une vidéo du président du Comité technocratique de Gaza, Ali Shaath, a été diffusée, annonçant l'ouverture du passage de Rafah la semaine prochaine. Israël a immédiatement réagi, précisant que le passage ne rouvrira qu'après le retour du corps de l'otage Ran Gvili.