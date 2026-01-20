Donald Trump confirme avoir invité Vladimir Poutine à rejoindre son Conseil de paix

Le président américain Donald Trump a confirmé avoir invité son homologue russe Vladimir Poutine à participer à son Conseil de paix, un nouvel organe qu’il présente comme destiné à résoudre les grands conflits internationaux.

"Il a été invité", a déclaré Donald Trump devant des journalistes, mettant fin aux spéculations sur une possible implication de Moscou dans ce projet. Cette annonce intervient alors que la Russie reste largement isolée sur la scène diplomatique occidentale depuis l’invasion de l’Ukraine.

Selon le président américain, le Conseil de paix doit servir d’instance de supervision globale, avec un premier mandat centré sur la situation à Gaza, avant d’élargir son champ d’action à d’autres crises internationales. L’organe serait composé principalement de chefs d’État issus du Moyen-Orient et d’autres régions du monde.

Donald Trump a précisé qu’il entendrait présider ce conseil à vie. Les États membres, eux, se verraient accorder un mandat de trois ans, sauf s’ils choisissent de verser une contribution exceptionnelle d’un milliard de dollars, qui leur permettrait d’obtenir un siège permanent et de financer les activités du conseil.

L’initiative suscite toutefois des réserves dans les milieux diplomatiques. Plusieurs responsables estiment qu’un tel dispositif pourrait affaiblir le rôle et la légitimité des Nations unies, en créant une structure parallèle de gestion des conflits internationaux, en dehors des cadres multilatéraux existants.

Malgré ces critiques, Donald Trump affirme vouloir faire de ce Conseil de paix un instrument central de sa vision de la diplomatie mondiale, en misant sur l’implication directe des dirigeants et sur un financement assumé par les États participants.