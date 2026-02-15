Syrie : l’armée reprend la base d’al-Chaddadi avec l’aval des États-Unis

Le ministère de la Défense syrien a annoncé avoir repris le contrôle de la base militaire d’al-Chaddadi, dans la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie, en coordination avec les forces américaines. Selon le communiqué officiel, l’armée arabe syrienne a pris position sur le site après concertation avec la partie américaine, qui y était déployée dans le cadre de la coalition internationale contre l’organisation État islamique.

La base d’al-Chaddadi abritait des troupes américaines ainsi qu’une prison où les forces kurdes détenaient des membres du groupe djihadiste. Elle était contrôlée jusqu’à récemment par les Forces démocratiques syriennes (FDS), principal partenaire local de la coalition dirigée par Washington dans la lutte contre l’EI. Cette reprise intervient quelques jours après le retrait américain de la base stratégique d’al-Tanf, près des frontières jordanienne et irakienne.

Depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024, Washington a amorcé un rapprochement avec les nouvelles autorités de Damas, estimant que son alliance prioritaire avec les forces kurdes avait perdu de son importance. Malgré la défaite territoriale de l’État islamique en 2019, le groupe reste actif en Syrie.

Le Centcom a d’ailleurs indiqué avoir frappé plus de 30 cibles de l’EI entre le 3 et le 12 février, visant infrastructures et dépôts d’armes. La reprise d’al-Chaddadi illustre ainsi la recomposition des équilibres sécuritaires dans le nord-est syrien, sur fond de redéploiement américain et de consolidation du pouvoir central.