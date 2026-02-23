Téhéran avertit d’une "escalade régionale" en cas d’attaque américaine

Téhéran a mis en garde lundi contre un risque d’« escalade » dépassant ses frontières en cas d’agression, alors que le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité de frappes si les négociations sur le nucléaire échouaient. S’exprimant à la Conférence du désarmement à Genève, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a appelé la communauté internationale à « empêcher toute nouvelle escalade ».

« Les conséquences de toute agression ne se limiteraient pas à un seul pays », a-t-il averti, soulignant que la responsabilité incomberait à ceux qui en seraient à l’origine ou qui la soutiendraient. L’Iran affirme rester attaché à la diplomatie et au dialogue, qu’il considère comme la voie la plus efficace vers la désescalade et une sécurité durable.

De nouveaux pourparlers indirects entre Téhéran et Washington sont prévus jeudi à Genève, confirmés par l’Iran et le médiateur omanais. Les discussions avaient été interrompues en juin 2025 après la guerre déclenchée par Israël contre l’Iran, à laquelle les États-Unis s’étaient associés.

Les Occidentaux soupçonnent l’Iran de chercher à se doter de l’arme nucléaire, une accusation que Téhéran rejette, affirmant que son programme est strictement civil. « Le droit de l’Iran à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques est non négociable », a insisté Gharibabadi.

Dans le même temps, Washington a renforcé son dispositif militaire au Moyen-Orient. Téhéran a prévenu qu’en cas de « frappe limitée » américaine, il riposterait « avec force ». L’Iran exige en contrepartie d’un accord la levée des sanctions américaines qui pèsent lourdement sur son économie, fragilisée par des années d’isolement et récemment secouée par des manifestations internes.