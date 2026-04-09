Téhéran hausse le ton face à Israël, les Houthis appellent à "préparer les abris"

L’Iran a adressé un avertissement explicite à Israël, conditionnant toute désescalade à l’arrêt des frappes menées contre le Hezbollah au Liban. À Téhéran, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a estimé que le cessez-le-feu en vigueur devait impérativement inclure le front libanais, faute de quoi il ne saurait être durable. Toute violation, a-t-il prévenu, entraînera des « conséquences claires » et des « réponses fortes ».

Dans le même temps, la diplomatie iranienne maintient une ligne ambivalente, mêlant ouverture conditionnelle et fermeté. Une délégation est attendue à des pourparlers à Islamabad, mais sa participation reste suspendue à une cessation totale des opérations israéliennes au Liban. Les prochaines heures sont jugées décisives par Téhéran, qui affirme avoir volontairement différé une riposte afin de laisser une chance aux canaux diplomatiques.

À cette pression s’ajoute désormais celle des rebelles houthis du Yémen. L’un de leurs responsables, Mohammed al-Bukhaiti, a publié des menaces en hébreu, affirmant que son mouvement interviendrait en cas de reprise des frappes israéliennes. Dans un message aux accents particulièrement alarmants, il a évoqué des « surprises majeures » imminentes au Yémen, en Iran, au Liban et en Irak, concluant par un avertissement sans équivoque : « préparez vos abris ».

Sur le terrain libanais, les autorités tentent de reprendre l’initiative. Le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé un renforcement immédiat du contrôle étatique, notamment dans la région de Beyrouth, insistant sur le monopole des armes par l’État. Parallèlement, Beyrouth prévoit de saisir le Conseil de sécurité de l’ONU après les dernières frappes israéliennes.