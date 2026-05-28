Téhéran rétablit partiellement l'accès à Internet après trois mois de coupure

L’Iran a partiellement rétabli mardi l’accès à Internet après près de trois mois de coupure quasi totale, imposée depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par les frappes israélo-américaines.

Selon l’ONG NetBlocks, les données en temps réel montrent un rétablissement partiel de la connectivité après 2 093 heures d’isolement numérique, un record à l’échelle d’un pays.

Le vice-président iranien Mohammad Reza Aref a salué « la première étape vers un accès libre et régulé au cyberespace », affirmant que les demandes des Iraniens seraient progressivement satisfaites.

Mais sur le terrain, le retour reste limité. Des habitants de Téhéran ont indiqué pouvoir accéder à certains sites internationaux, tandis que la connexion mobile demeure coupée. L’accès aux réseaux sociaux nécessite encore l’utilisation d’un VPN.

Cette décision intervient alors que les négociations se poursuivent pour mettre fin à la guerre. Le président Massoud Pezeshkian avait ordonné lundi le rétablissement d’Internet, mais son autorité reste limitée sur ce dossier : la décision finale dépend du Conseil suprême de sécurité nationale.

Depuis le début de la guerre, les Iraniens étaient largement confinés à l’intranet national, qui permet d’accéder uniquement à des sites locaux, aux services bancaires et aux applications approuvées par l’État.

Cette coupure a fortement touché les secteurs économiques dépendants du numérique, notamment le commerce en ligne. Malgré le rétablissement partiel, les experts estiment que l’Iran reste loin de son niveau de connectivité d’avant les manifestations de janvier et le déclenchement du conflit.