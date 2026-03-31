Trois Casques bleus tués en 24 heures dans le sud du Liban, Tsahal ouvre une enquête

Trois membres de la FINUL ont été tués en l’espace de 24 heures dans le sud du Liban, lors de deux incidents distincts survenus dans un contexte d’intensification des combats entre Tsahal et le Hezbollah.

Un premier incident a coûté la vie à un observateur indonésien de l’ONU et fait plusieurs blessés après l’explosion d’un projectile à proximité d’une position de la FINUL. Le lendemain, lundi, deux autres Casques bleus ont été tués lorsqu’une explosion d’origine encore indéterminée a frappé leur véhicule. Deux soldats de la paix ont également été blessés, dont un grièvement.

Les circonstances exactes de ces attaques restent floues. La FINUL a annoncé l’ouverture d’une enquête, tandis que Tsahal a indiqué examiner les faits afin de déterminer si ces incidents sont liés à ses opérations ou à celles du Hezbollah.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a condamné des incidents « inacceptables » et appelé à garantir la sécurité des Casques bleus. La France a demandé la convocation du Conseil de sécurité, tandis que l’Espagne a également dénoncé ces attaques.

Les Nations unies appellent à une désescalade immédiate, alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader sur le front libanais.

Lundi, quatre soldats israéliens ont été tués par des tirs du Hezbollah dans le sud du Liban, portant à dix le nombre de militaires tombés depuis la reprise des combats sur ce front.