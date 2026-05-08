Trois soldats israéliens blessés, dont un grièvement, dans plusieurs attaques de drones et de mortiers du Hezbollah

Trois soldats israéliens ont été blessés vendredi, dont un grièvement, lors de plusieurs attaques menées par l’organisation terroriste Hezbollah contre des forces de Tsahal opérant à proximité de la frontière israélo-libanaise et dans le sud du Liban.

Selon un communiqué de l’armée israélienne, un drone explosif lancé par le Hezbollah s’est écrasé en territoire israélien près de la frontière avec le Liban. L’explosion a grièvement blessé un soldat israélien et modérément blessé un second militaire. Les deux soldats ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux, tandis que leurs familles ont été informées.

Tsahal affirme que cette attaque constitue « une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu » par le Hezbollah.

L’armée israélienne a également indiqué qu’un autre incident s’était produit plus tôt dans la journée. Plusieurs drones explosifs lancés par le Hezbollah ont détoné à proximité de soldats israéliens déployés dans le sud du Liban, blessant modérément un troisième militaire.

Par ailleurs, le Hezbollah a également tiré plusieurs obus de mortier et roquettes en direction des forces israéliennes opérant dans la zone frontalière. L’armée de l’air israélienne a annoncé avoir intercepté avec succès l’un des projectiles, tandis que d’autres obus sont tombés à proximité des troupes israéliennes sans faire de victimes supplémentaires.

Aucune sirène d’alerte n’a été activée en Israël dans le cadre du protocole militaire appliqué dans cette zone.

Ces incidents interviennent dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière nord d’Israël, malgré l'accord de cessez-le-feu en vigueur.