Trois soldats israéliens blessés par des drones du Hezbollah près de la frontière libanaise

Trois soldats réservistes israéliens ont été blessés samedi, dont un grièvement, après la chute de plusieurs drones explosifs lancés par le Hezbollah en territoire israélien, à proximité de la frontière avec le Liban, a annoncé Tsahal.

Selon l’armée israélienne, l’un des incidents a fait un blessé grave ainsi que deux autres réservistes blessés à un degré modéré, parmi lesquels un officier. Les soldats ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux et leurs familles ont été informées.

Tsahal a dénoncé « une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah ».

L’armée israélienne a également indiqué que plusieurs projectiles tirés par le Hezbollah en direction de soldats opérant dans le sud du Liban avaient été interceptés par l’armée de l’air israélienne. Aucun blessé n’a été signalé dans ces attaques.

Dans d’autres incidents survenus au cours de la journée, plusieurs drones explosifs ont également visé des forces israéliennes déployées dans le sud du Liban. Selon Tsahal, l’un des appareils a frappé un véhicule d’ingénierie sans équipage utilisé par l’armée israélienne, causant des dégâts matériels sans faire de victimes.

Ces nouvelles attaques interviennent dans un contexte de forte tension le long de la frontière israélo-libanaise, malgré les accords de cessez-le-feu en vigueur. Depuis plusieurs jours, l’armée israélienne multiplie les frappes contre des infrastructures et positions du Hezbollah dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa, affirmant vouloir empêcher de nouvelles attaques contre ses forces et le territoire israélien.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, poursuit de son côté ses opérations contre les positions israéliennes à la frontière.