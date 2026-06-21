Tsahal a éliminé deux financiers du Hamas

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir éliminé deux responsables financiers du Hamas lors d'une frappe menée mercredi dernier dans le sud de la bande de Gaza. Selon Tsahal, ces deux terroristes ont contribué au transfert de plus de 500 millions de shekels – soit environ 169 millions de dollars – destinés aux activités militaires du mouvement islamiste.

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Les victimes ont été identifiées comme Hussein Qadra et Mohammed Farra. Bien qu'affiliés aux branches armées du Hamas et du Jihad islamique palestinien, ils opéraient, d'après l'armée israélienne, au sein d'un réseau financier contrôlé par le Hamas chargé d'acheminer des fonds vers Gaza.

Tsahal affirme que Hussein Qadra dirigeait cette structure et qu'il travaillait sous les ordres de la direction du Hamas. Avec Mohammed Farra et d'autres membres du réseau, il a supervisé le transfert de centaines de millions de shekels vers la branche militaire de l'organisation en s'appuyant sur des dizaines de convoyeurs de fonds et de bureaux de change opérant en Turquie et dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne rapporte également que ces ressources financières ont permis au Hamas de poursuivre ses activités ces derniers mois, notamment en versant des salaires à ses combattants et en finançant des attaques contre des soldats israéliens et des civils.

Tsahal estime que ces opérations de financement se sont poursuivies en violation des dispositions du cessez-le-feu en vigueur.

L'armée israélienne indique avoir intensifié ces derniers mois sa campagne visant les infrastructures financières du Hamas, menant plusieurs frappes contre des responsables chargés du financement de l'organisation, tant dans la bande de Gaza qu'au Liban.