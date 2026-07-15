Un Britannique détenu en Iran condamné à deux années supplémentaires pour avoir parlé aux médias

Craig et Lindsay Foreman purgent déjà une peine de dix ans de prison pour espionnage, des accusations qu’ils rejettent. Le couple avait été arrêté en 2025 alors qu’il traversait l’Iran à moto dans le cadre d’un voyage autour du monde. Londres avait qualifié leur condamnation initiale de « totalement injustifiable ».

Selon Joe Bennett, le fils de Lindsay Foreman et porte-parole de la famille, Craig Foreman aurait été conduit devant un juge après avoir été informé qu’il allait rencontrer son avocat. Il aurait alors appris que sa peine était prolongée en raison de ses échanges avec les médias.

La famille affirme qu’il n’a eu accès ni à un avocat ni à un interprète et qu’il n’a pas pu présenter sa défense. Elle dénonce une procédure arbitraire et demande aux autorités britanniques d’intensifier leurs efforts pour obtenir la libération du couple.