Un plan du Mossad prévoyait une avancée kurde jusqu’à Téhéran et l’arrivée d’Ahmadinejad au pouvoir

De nouveaux détails ont été révélés sur un projet du Mossad visant à renverser le régime iranien plus tôt cette année. D’après Channel 13, le plan, baptisé « Le Chat botté », reposait notamment sur une offensive de combattants kurdes depuis la frontière irakienne.

Le scénario prévoyait des frappes israéliennes contre des positions des Gardiens de la Révolution dans le Kurdistan iranien, afin d’ouvrir un passage à des combattants kurdes vers le nord-ouest du pays.

Selon le reportage, le Mossad estimait que des milliers de jeunes Kurdes pourraient rejoindre cette offensive, transformant l’opération en un mouvement de masse susceptible de progresser jusqu’à Téhéran. Une fois la capitale atteinte, les planificateurs espéraient qu’une mobilisation de plusieurs millions de manifestants provoquerait l’effondrement du régime.

L’un des volets centraux du plan prévoyait ensuite l’arrivée au pouvoir de l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad.

Le New York Times avait déjà rapporté qu’Israël aurait mené pendant plusieurs années des efforts pour recruter et réinstaller Ahmadinejad, avec notamment une rencontre entre l’ancien président iranien et l’ex-chef du Mossad David Barnea en marge d’une conférence universitaire en Hongrie.

Au début de la guerre, Israël et les États-Unis ont effectivement frappé de nombreuses positions des forces de sécurité iraniennes dans le nord-ouest du pays, notamment des bases, des sites de missiles, des commissariats et des installations des milices Bassidj.

Mais selon Channel 13, des fuites dans la presse, les pressions exercées par la Turquie et les hésitations des groupes kurdes eux-mêmes ont finalement conduit Washington à abandonner le projet.