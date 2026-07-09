Une délégation américaine est attendue à Beyrouth

Une délégation militaire américaine est attendue à Beyrouth dans les prochains jours afin de préparer la mise en œuvre d’un programme pilote de transfert de zones du sud du Liban, actuellement contrôlées par Tsahal, à l’armée libanaise.

L’annonce a été faite par l’ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, lors d’un entretien avec le président libanais Joseph Aoun.

Selon le compte rendu libanais, les préparatifs sont en cours pour appliquer ce qui a été convenu concernant ces « zones pilotes ». L’objectif affiché est d’éviter tout vide sécuritaire au moment du retrait des forces israéliennes des secteurs désignés.

Le calendrier de mise en œuvre sur le terrain devrait être fixé après des réunions de coordination entre les différentes parties.

Selon une source diplomatique libanaise citée par l’AFP, Beyrouth exige qu’Israël respecte son engagement de se retirer de deux zones pilotes dans le sud du Liban et de les remettre à l’armée libanaise avant de participer aux discussions prévues la semaine prochaine à Rome.

Michel Issa a précisé que le déplacement des pourparlers vers Rome était lié à des raisons techniques, notamment pour faciliter le voyage des ambassadeurs et des membres des délégations.

Des groupes de travail composés de spécialistes doivent également être formés pour appliquer l’accord tripartite signé à Washington le mois dernier.

De son côté, Joseph Aoun a insisté sur la nécessité de faire pression sur Israël afin qu’il mette fin à ses opérations militaires au Liban.