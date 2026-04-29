Unité 127 : la machine à drones du Hezbollah qui défie Tsahal

Ils sont devenus, en quelques mois, l’une des menaces les plus redoutées par l’armée israélienne. Les drones suicides utilisés par le Hezbollah, pilotés notamment par l’unité 127 de sa branche aérienne, imposent un nouveau défi stratégique à Tsahal, en bouleversant les équilibres classiques du champ de bataille.

Selon plusieurs sources, cette unité spécialisée opère sous la supervision directe de la force Al-Qods iranienne, qui lui apporte financement, expertise technique et retour d’expérience issu des conflits récents, notamment en Ukraine et en Syrie. Sa mission : produire, maintenir et déployer des drones, y compris des engins piégés capables de frapper avec précision des cibles sensibles en Israël.

L’unité 127 serait impliquée dans plusieurs attaques marquantes ces derniers mois. Parmi elles, une tentative de frappe contre la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Césarée en 2024, ainsi qu’une attaque meurtrière contre une base d’entraînement de la brigade Golani, qui a coûté la vie à quatre soldats israéliens.

Mais au-delà des opérations ponctuelles, c’est la stratégie employée qui inquiète. Le Hezbollah combine désormais des salves de roquettes et de missiles pour saturer les systèmes de défense aérienne israéliens, créant des brèches dans lesquelles s’engouffrent ces drones. Volant à basse altitude, difficiles à détecter, ils peuvent contourner les radars et atteindre des infrastructures stratégiques, des bases militaires ou des positions de troupes.

Cette capacité d’infiltration rend leur interception particulièrement complexe, malgré les avancées technologiques israéliennes. Face à cette menace évolutive, Tsahal explore des solutions alternatives, parfois temporaires, comme l’installation de filets anti-drones ou le renforcement des dispositifs de détection rapprochée.

Dans cette guerre d’adaptation permanente, les drones suicides incarnent une mutation profonde du combat moderne : une arme relativement peu coûteuse, mais à fort impact psychologique et opérationnel. Un défi que l’armée israélienne devra relever rapidement, alors que la menace ne cesse de s’intensifier à sa frontière nord.