Attentat de Sydney : Israël examine une possible implication du Hezbollah ou de l'Iran

Alors que le bilan de l'attaque meurtrière survenue dimanche lors d'une célébration de Hanoucca à Sydney s'alourdit à 11 morts et plus de 29 blessés, les autorités israéliennes explorent la piste d'une implication du Hezbollah libanais ou de l'Iran. L'attaque pourrait constituer des représailles à l'élimination récente d'Ali Tabatabai,considéré comme le chef d'état-major de l'organisation terroriste chiite.

"Nous n'affirmons pas encore que l'Iran est à l'origine de l'attaque, mais nous pouvons dire qu'elle était prévisible, car ce pays est pris pour cible depuis longtemps. Nous menons une enquête approfondie, mais nous n'avons pas encore tiré de conclusions", a déclaré une source sécuritaire israélienne à i24NEWS. Les services de renseignement examinent notamment l'hypothèse d'une opération orchestrée par le Hezbollah en réponse à des actions militaires israéliennes récentes.

Il y a environ trois semaines, l'armée de l'air israélienne a éliminé Ali Tabatabai, considéré comme le numéro deux du Hezbollah et chef d'état-major de facto de l'organisation, lors d'une frappe sur un immeuble résidentiel dans la banlieue de Dahieh à Beyrouth. Âgé de 57 ans, Tabatabai avait notamment commandé l'unité 3800 du Hezbollah et la force Radwan, et dirigeait le commandement sud de l'organisation après l'élimination d'Ali Karaki l'année précédente.

L'attaque a visé une célébration de Hanoucca organisée par la communauté juive de Sydney à Bondi Beach. Selon les autorités locales, l'un des deux terroristes a été neutralisé et l'autre arrêté. Un responsable de la police de Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que l'un des terroristes est un homme d'origine pakistanaise.