Capturé dans son char, Matan Angrest raconte avoir été torturé pour ses connaissances militaires

Après 738 jours de captivité à Gaza, Matan Angrest livre un témoignage glaçant sur son calvaire aux mains des terroristes du Hamas. Dans une interview diffusée jeudi soir dans l’émission "Uvda" sur Keshet 12, l’ancien soldat israélien décrit des interrogatoires d’une brutalité extrême et une lutte permanente pour protéger des informations sensibles.

Capturé le 7 octobre 2023 lors de l’attaque menée par les terroristes du Hamas, Matan Angrest était conducteur de char au sein de l’équipage commandé par le capitaine Daniel Perez, tombé au combat ce jour-là. Aux côtés d’Itay Chen et Tomer Leibovitz, également tués, l’unité avait quitté son poste de Nahal Oz pour affronter des vagues de terroristes franchissant la barrière frontalière. Face à un assaut massif et malgré une infériorité numérique marquée ainsi que la menace de missiles antichars, l’équipage avait choisi de passer à l’offensive pour empêcher une tentative d’enlèvement. "C’était eux ou nous", se souvient-il.

Le char finit par être touché. Matan Angrest reprend connaissance à Gaza. Pour ses ravisseurs, il n’est pas un otage comme les autres : soldat capturé à bord d’un blindé équipé de systèmes classifiés, il représente une source potentielle de renseignements technologiques et opérationnels de grande valeur.

S’ensuivent des interrogatoires répétés, parfois durant huit heures d’affilée. Il décrit des sévices comprenant des décharges électriques infligées sur des plaies ouvertes à l’aide de câbles. "Je criais de douleur, et ils recommençaient", raconte-t-il. Sous une pression physique et psychologique extrême, il tente de tromper ses geôliers, minimisant son rôle : il leur affirme qu’un conducteur de char "est comme un chauffeur de voiture" et ne détient aucune information sur les systèmes d’armement.

"Il y a des choses qui relèvent de la catégorie ‘mourir mais ne pas parler’", confie-t-il, évoquant la ligne rouge qu’il s’était fixée malgré la torture. Les chocs électriques, dit-il, ont laissé une empreinte traumatique durable.

Durant de longs mois, il est maintenu à l’isolement, tantôt en surface, tantôt sous terre, afin d’accroître la pression psychologique. Ce n’est qu’après six mois de captivité qu’il apprend, par la radio de ses ravisseurs, la mort de ses trois compagnons d’équipage lors des combats du 7 octobre.

Dans les dernières phases de sa détention, il est détenu avec d’autres otages, dont Gali Berman. Il confie avoir vécu dans une peur constante : "Je ne sais pas ce qu’ils vont me faire. Comment dormir la nuit ?" Redoutant que ses ravisseurs n’en découvrent davantage sur son profil militaire, il craignait que cela ne scelle son sort.