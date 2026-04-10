Des responsables libanais appellent à mener des négociations avec Israël même sans cessez-le-feu

Alors que les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hezbollah, des responsables politiques libanais plaident désormais pour l’ouverture de négociations directes avec Israël, même en pleine escalade militaire. Selon une source issue d’un parti membre du gouvernement libanais mais opposé à l’organisation terroriste, un dialogue pourrait se tenir "même sous le feu", estimant qu’il n’existe guère d’alternative pour affaiblir le Hezbollah à la fois sur les plans politique et militaire.

Cette position s’inscrit dans un contexte diplomatique en évolution. La disposition affichée d’Israël à engager des discussions directes avec le Liban est perçue par certains responsables comme un développement positif, susceptible de réduire l’influence de l’Iran, qui utilise traditionnellement le dossier libanais dans ses tractations avec les États-Unis. Une telle initiative placerait également le Hezbollah dans une position délicate sur la scène intérieure.

Toutefois, au sein même du pouvoir libanais, les divisions restent profondes. Le gouvernement, composé à la fois de formations hostiles au Hezbollah, comme les Forces libanaises et les Phalanges chrétiennes, et de partis proches de l’organisation terroriste, peine à adopter une ligne commune. Plusieurs responsables continuent de conditionner toute négociation à un cessez-le-feu préalable, estimant que l’État libanais n’a pas, à ce stade, la capacité de désarmer seul le Hezbollah.

Des contacts préparatoires pourraient néanmoins voir le jour prochainement à Washington, avec une rencontre envisagée entre les ambassadeurs d’Israël et du Liban aux États-Unis. Cette perspective intervient après l’annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a indiqué avoir donné instruction d’ouvrir des négociations directes avec Beyrouth, notamment sur la question du désarmement du Hezbollah et d’un éventuel accord de paix.

De son côté, le Hezbollah rejette fermement toute discussion sans arrêt préalable des hostilités. L’un de ses députés a insisté sur la nécessité de maintenir des "principes nationaux", incluant un cessez-le-feu, un retrait israélien et le retour des déplacés. Dans le même temps, le bilan humain continue de s’alourdir au Liban, avec plus de 200 morts et plus d’un millier de blessés selon les autorités, qui envisagent de saisir le Conseil de sécurité de l’ONU contre Israël.