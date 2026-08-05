Eyal Zamir : "Nous ne permettrons pas qu’une menace comme celle du 7 octobre réapparaisse à nos frontières"

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, s’est rendu mercredi dans la bande de Gaza pour une visite opérationnelle aux côtés du commandant du Commandement Sud, le général Yaniv Asor, du commandant de la 99e division, le général de brigade Elad Tsuri, et du commandant de la division de Gaza, le général de brigade Liron Batito.

Au cours de cette tournée, Eyal Zamir a rencontré les commandants engagés sur le terrain et assisté à une présentation de la situation opérationnelle. Il a salué l’action des soldats et des officiers déployés dans le secteur pour assurer la protection des habitants israéliens.

"Dans la bande de Gaza, nous frappons le Hamas de manière systématique. Nous l’avons considérablement affaibli et nous avons profondément modifié la situation sécuritaire", a déclaré le chef d’état-major. Il a assuré que Tsahal continuerait d’agir de façon proactive afin d’éliminer les menaces et de défendre les localités proches de la frontière.

"Nous ne permettrons pas qu’une menace comme celle que nous avons connue le 7 octobre se reconstitue à nos frontières", a-t-il insisté, rappelant que la doctrine de l’armée consiste désormais à se tenir "en première ligne, devant les localités et devant les habitants".

Eyal Zamir a également souligné que le front de Gaza s’inscrivait dans une campagne menée sur plusieurs théâtres. Après avoir rencontré la semaine dernière des soldats dans le sud du Liban, il a affirmé avoir retrouvé à Gaza "le même esprit d’initiative, d’offensive et d’engagement dans la mission".

Le chef d’état-major a enfin évoqué la poursuite des responsables du massacre du 7 octobre. "Les images des localités, de la famille Bibas, des observatrices et de toutes les victimes sont devant nos yeux chaque jour", a-t-il déclaré. "Nous continuerons à poursuivre les responsables et nous ne relâcherons pas nos efforts jusqu’à ce que tous ceux qui ont participé au massacre rendent des comptes, tôt ou tard."

Il a conclu en assurant que la protection des habitants des localités proches de Gaza demeurait une priorité permanente de Tsahal.