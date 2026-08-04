Les éliminations ciblées à Gaza devront désormais être approuvées par le chef d’état-major de Tsahal

De nouvelles consignes ont été transmises mardi aux forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza : les frappes ne devront désormais être menées que pour neutraliser une menace immédiate, tandis que toute élimination ciblée nécessitera l’autorisation du chef d’état-major de Tsahal et de l’échelon politique, selon des informations révélées par i24NEWS.

Cette directive intervient dans un contexte de fortes pressions américaines pour réduire, voire suspendre, les opérations israéliennes dans le territoire palestinien. La semaine dernière, une vingtaine de terroristes ont été éliminés lors de frappes menées par Israël.

Selon une source au fait du dossier, le directeur général du Conseil de paix pour Gaza a rencontré lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui a demandé de mettre fin aux frappes afin de permettre le lancement des "14 jours de cessez-le-feu" destinés à enclencher le processus de démilitarisation.

La feuille de route publiée ce week-end par le Conseil de paix prévoit en effet un arrêt immédiat des opérations offensives israéliennes dans la bande de Gaza. Ce cadre aurait fait l’objet d’ententes avec les États-Unis, le Hamas et les pays médiateurs, dans le but d’ouvrir la voie au désarmement de l’organisation terroriste.