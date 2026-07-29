Eyal Zamir : "Tsahal doit grandir, s’élargir et devenir plus forte"

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a appelé mercredi à agrandir et renforcer l’armée israélienne, estimant que l’un des principaux enseignements du massacre du 7 octobre était la nécessité de créer davantage de bataillons et de brigades capables de combattre sur plusieurs fronts et de défendre durablement Israël.

Lors d’une rencontre à la frontière nord avec les soldats ortrhodoxes du bataillon Yonathan, rattaché à la brigade Hashmonaïm, Eyal Zamir a insisté sur la période "décisive" que traverse Israël. "Tsahal doit grandir, s’élargir et devenir plus forte", a-t-il déclaré, soulignant que l’armée devait renforcer ses effectifs réguliers afin d’alléger la charge pesant sur les réservistes, mobilisés depuis trois années consécutives pour certains.

Le chef d’état-major a présenté la brigade Hashmonaïm, conçue pour intégrer des soldats orthodoxes, comme l’un des cadres appelés à jouer un rôle central dans cette expansion. Il a salué les performances du bataillon Yonathan, affirmant que les commandants sur le terrain souhaitaient le voir rester dans leurs secteurs d’opération.

Eyal Zamir a comparé les soldats de cette unité à Nahshon ben Aminadav, figure biblique considérée comme le premier à s’être avancé dans la mer Rouge, ouvrant la voie au reste du peuple. Selon lui, les premiers combattants de la brigade Hashmonaïm "ouvrent une nouvelle voie" et rendent possible une augmentation de l’enrôlement des orthodoxes.

Le chef d’état-major a assuré que Tsahal entendait permettre à ces recrues de servir tout en préservant leur mode de vie religieux. "Votre intégration dans l’armée est essentielle à la sécurité de l’État d’Israël et de l’ensemble du peuple d’Israël", a-t-il affirmé, promettant que l’armée respecterait les engagements pris envers eux.

Il a également fait état d’une hausse du recrutement orthodoxe, aussi bien dans les unités combattantes que dans les fonctions de soutien au combat. L’objectif, a-t-il expliqué, est désormais de reproduire le modèle du bataillon Jonathan et de transformer la brigade Hasmonéenne en une brigade de combat pleinement opérationnelle.