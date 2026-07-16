Général Avi Bluth : "Plus de 60 % de Gaza est entre nos mains, une nouvelle invasion du Hamas n'est plus possible"

L'armée israélienne contrôle désormais plus de 60 % du territoire de la bande de Gaza, a affirmé mercredi le général de division Avi Bluth, commandant de la région Centre, lors d'une cérémonie de passation de commandement à la tête de la 99e division.

"Plus de 60 % de la bande de Gaza sont entre nos mains", a déclaré l'officier, saluant les résultats obtenus par les forces israéliennes engagées dans le territoire palestinien ces dernières années. Ce niveau de contrôle dépasse largement la portion du territoire que Tsahal était autorisée à conserver temporairement dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas en octobre 2025.

Selon Avi Bluth, une zone de sécurité protège désormais les localités israéliennes proches de la frontière avec Gaza. Deux divisions y sont déployées afin d'empêcher toute nouvelle attaque d'ampleur comparable à celle du 7 octobre 2023. "La menace d'une invasion, comme celle survenue il y a près de trois ans, n'est plus possible", a-t-il assuré.

Le haut gradé a toutefois souligné que le Hamas continuait de contrôler la partie restante de Gaza et conservait certaines capacités opérationnelles. "Son projet de destruction d'Israël n'a pas changé", a-t-il averti.

Au mois de mai, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait indiqué avoir ordonné à Tsahal de prendre le contrôle de 70 % de la bande de Gaza. Au début de la trêve, l'armée israélienne en contrôlait environ 53 %, tandis que le Hamas administrait les 47 % restants, où se concentre la quasi-totalité des quelque deux millions d'habitants du territoire.