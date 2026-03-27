Israël Katz : "Les frappes contre l'Iran vont s'intensifier et s'étendre à d'autres cibles"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé vendredi une intensification prochaine des frappes contre l’Iran, accusant Téhéran de continuer à viser la population civile israélienne malgré les avertissements. "Le Premier ministre et moi avons averti le régime terroriste iranien de cesser de tirer des missiles sur les civils en Israël. Malgré cela, les tirs se poursuivent", a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, Israël prévoit d’élargir ses opérations militaires. "Les attaques de Tsahal vont s’intensifier et s’étendre à d’autres cibles et zones qui contribuent à la production et à l’utilisation d’armes contre les citoyens israéliens", a poursuivi Israël Katz, promettant que l’Iran "paiera un prix lourd et croissant pour ce crime de guerre".

Le ministre s’exprimait à l’issue d’une réunion sécuritaire tenue dans la matinée, en présence du chef d’état-major Eyal Zamir et de plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement. Cette évaluation de la situation intervient alors que les frappes israéliennes contre des cibles sécuritaires et militaires en Iran se poursuivent "sans interruption", selon ses propos.

Israël Katz a également affirmé qu’Israël continuerait à "traquer les dirigeants et commandants du régime terroriste" et à "détruire ses capacités stratégiques". Il a conclu en assurant que "le front intérieur israélien est fort" et que Tsahal poursuivra ses opérations "avec toute sa puissance jusqu’à l’atteinte de tous les objectifs de guerre".