Knesset : un représentant de Tsahal reconnaît les difficultés à contrer la menace des drones explosifs

Les défis posés par les drones explosifs ont été au cœur d'une réunion à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, au cours de laquelle un représentant de Tsahal a reconnu la complexité de la lutte contre cette menace. Selon des informations rapportées à l'issue de la séance, l'officier a comparé ces drones à "des mouches dans le ciel", soulignant les difficultés de détection et de neutralisation de ces appareils de petite taille.

Le représentant de l'armée a expliqué que les efforts actuels se concentrent sur l'identification des opérateurs de drones plutôt que sur l'interception de chaque appareil individuellement. "Nous ne voulons pas frapper la mouche, nous voulons frapper le nid", a-t-il déclaré, en référence aux réseaux responsables de ces attaques.

Cette approche a suscité de vives critiques parmi plusieurs députés. Boaz Bismuth a contesté cette analyse, estimant que la facilité d'accès à cette technologie permettait à un grand nombre de personnes d'utiliser des drones. Selon lui, les opérateurs ne constituent pas un centre de gravité unique mais une menace diffuse et largement répandue. Le député Amit Halevi a également mis en doute l'efficacité de cette stratégie, affirmant que le nombre d'opérateurs potentiels était considérable.

Le débat intervient alors que les services de sécurité israéliens considèrent désormais les drones explosifs comme l'une des principales menaces sur le front libanais. Selon les responsables militaires, certaines capacités développées par le groupe terroriste Hezbollah compliquent encore davantage la situation. L'organisation disposerait notamment de drones capables de voler dans l'obscurité en se dirigeant vers des sources lumineuses, une évolution qui oblige Tsahal à adapter ses méthodes opérationnelles.

Cette discussion se déroule dans un contexte particulièrement sensible, plusieurs soldats israéliens ayant récemment été tués lors d'attaques de drones dans le sud du Liban. Parmi eux figurent le sergent-chef Adam Tzarfati, de l'unité Maglan, ainsi que le capitaine Ori Yosef Silvester, médecin du bataillon Shaked de la brigade Givati. Ces pertes illustrent l'importance croissante de cette menace dans les combats actuels contre le Hezbollah.