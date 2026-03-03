L’armée de l’air israélienne visera "jusqu'au dernier radar iranien"

Le chef du renseignement de l’armée de l’air israélienne, le général de brigade "M.", a fixé un objectif ambitieux dans le cadre de l’offensive contre l’Iran : neutraliser l’ensemble des systèmes de défense aérienne, "jusqu’au dernier radar". Lors d’une évaluation de situation tenue mardi au quartier général de l’armée de l’air à Tel-Aviv, il a souligné l’ampleur des opérations déjà menées.

Selon ses déclarations, plus de mille sorties aériennes habitées ont été effectuées en moins de 48 heures, avec des appareils ayant frappé des cibles en Iran avant de regagner Israël sans encombre. Cette intensité opérationnelle illustre, selon l’état-major, la volonté de porter un coup décisif aux capacités stratégiques iraniennes.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de Tsahal avait annoncé qu’une centaine d’avions de combat avaient participé à une vague de frappes nocturnes visant le complexe de défense du régime au cœur de Téhéran. Le site abrite notamment le bureau présidentiel et le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale.

Le forum sécuritaire le plus élevé du régime ainsi qu’un centre de formation d’officiers iraniens auraient également été ciblés. Ce complexe est le même où le guide suprême iranien Ali Khamenei a été éliminé au premier jour de l’opération. L’armée israélienne affirme poursuivre ses frappes afin d’affaiblir durablement les capacités de commandement et de défense du régime iranien.