L’Iran menace de frapper des centrales électriques en Israël et dans le Golfe

L’escalade verbale se poursuit au Moyen-Orient. L’Iran a averti qu’il riposterait à toute attaque visant son secteur électrique en ciblant des centrales en Israël ainsi que des installations fournissant de l’électricité aux bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Dans un communiqué relayé par les Gardiens de la révolution, Téhéran affirme vouloir répondre "au même niveau" à toute agression, insistant sur une logique de dissuasion : "Si vous frappez l’électricité, nous frapperons l’électricité".

Cette déclaration intervient après un ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, qui a menacé de viser les infrastructures électriques iraniennes si Téhéran ne procédait pas, sous 48 heures, à une réouverture totale du détroit d’Ormuz à la navigation internationale. Ce passage stratégique est au cœur des tensions actuelles, en raison de son importance cruciale pour le commerce mondial de l’énergie.

Dans le même temps, les autorités iraniennes ont semblé tempérer certaines de leurs menaces initiales. Elles ont notamment démenti toute intention de s’en prendre aux usines de dessalement d’eau dans les pays du Golfe, des installations vitales pour l’approvisionnement en eau potable. Téhéran accuse Washington d’avoir déformé ses intentions et de chercher à attiser les craintes dans la région.

Alors que les échanges de menaces se multiplient, le risque d’une confrontation directe impliquant des infrastructures critiques ne cesse de croître, faisant craindre des répercussions majeures tant sur la stabilité régionale que sur les marchés énergétiques mondiaux.