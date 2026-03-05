L’Iran menace de viser le site nucléaire de Dimona en cas de tentative de renversement du régime

L’Iran a averti qu’il pourrait frapper le site nucléaire israélien de Dimona si Israël et les États-Unis poursuivaient un objectif de changement de régime à Téhéran. Cette menace a été rapportée mercredi par l’agence semi-officielle iranienne ISNA, citant un responsable militaire iranien.

Cette déclaration intervient alors que les dirigeants américain et israélien ont récemment évoqué ouvertement la possibilité d’un renversement du régime iranien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump ont affirmé que l’opération militaire en cours visait à "créer les conditions permettant au peuple iranien de remplacer le régime".

Des responsables israéliens ont confié au Jerusalem Post que Washington n’aurait pas l’intention de mettre fin rapidement à l’offensive. L’un d’eux affirme que Donald Trump entend poursuivre l’opération jusqu’à ce qu’un véritable changement de régime se produise en Iran. "Il veut aller jusqu’au bout", a déclaré ce responsable, ajoutant que le président américain n’a "aucune intention de lever le pied".

Dans ce contexte, Israël et les États-Unis mènent une campagne militaire visant à affaiblir les structures sécuritaires du régime iranien. Outre des frappes contre des installations du Corps des Gardiens de la révolution islamique et de la milice Basij, des postes de police ont également été pris pour cible afin de réduire la capacité du régime à réprimer d’éventuelles manifestations.

Selon une analyse du site d’investigation Bellingcat fondée sur des images satellites PlanetScope, au moins quinze postes de police à Téhéran auraient été frappés. D’après cette étude, ces attaques suggèrent que Washington et Jérusalem ont choisi de cibler non seulement les centres de commandement militaires, mais aussi les structures de sécurité de niveau inférieur susceptibles d’être utilisées pour contenir une contestation interne.

Par ailleurs, des responsables américains et israéliens estiment que le régime iranien rencontre déjà des difficultés à gérer la situation actuelle. Ils soulignent que les premières phases de l’opération ont infligé de lourdes pertes parmi les dirigeants militaires et politiques, ainsi que parmi des commandants intermédiaires, des unités sur le terrain et des centres de commandement, ce qui aurait affaibli la capacité de coordination du pouvoir à Téhéran.