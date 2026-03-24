À la veille du déclenchement du conflit avec l’Iran, le directeur du Mossad, David Barnea, avait estimé devant le cabinet israélien qu’un changement de régime à Téhéran était envisageable, mais probablement sur une durée d’environ un an, selon des informations rapportées mardi par la presse israélienne. D’autres scénarios plus rapides avaient été évoqués, mais jugés moins probables dans un contexte jugé complexe et incertain.

Ces derniers jours, des fuites anonymes ont toutefois mis en cause Barnea, l’accusant d’avoir présenté des évaluations trop optimistes à Israël et aux États-Unis sur les chances de renversement du régime iranien. Selon ces critiques, ces projections auraient contribué à nourrir des attentes irréalistes, alors que le processus semble aujourd’hui plus incertain et potentiellement plus long que prévu.

Ces accusations seraient en partie alimentées par des cercles proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du président américain Donald Trump ou encore de certains responsables militaires, dans un contexte où les autorités font face à des interrogations croissantes sur l’absence de progrès vers un changement de régime. Plusieurs sources semblent chercher à attribuer les responsabilités face à une stratégie dont les résultats restent limités à ce stade.

Des éléments de contexte nuancent toutefois ces critiques. Barnea est décrit comme un responsable prudent, présentant généralement des analyses assorties de nombreuses réserves, et agissant dans le cadre des orientations fixées par le pouvoir politique. Par ailleurs, les services israéliens ont toujours souligné que l’action militaire ne pouvait, au mieux, que créer les conditions d’un éventuel changement de régime à plus long terme, sans en garantir l’issue.

Enfin, certaines options évoquées dans les discussions stratégiques, comme un soutien à des groupes kurdes iraniens, restent controversées et n’ont pas fait consensus, notamment du côté américain. L’influence réelle de Barnea sur les décisions prises à Washington apparaît également limitée, au regard des négociations poursuivies par l’administration Trump avec Téhéran jusqu’à la veille du conflit.