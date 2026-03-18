Le Hezbollah comptait tirer 100 roquettes, mais n’en a lancé qu’une quarantaine, révèle Tsahal

L’armée israélienne a indiqué avoir déjoué en partie une attaque d’envergure du Hezbollah, qui prévoyait de lancer une centaine de roquettes vers le nord d’Israël mais n’en a finalement tiré qu’environ 40, ainsi que plusieurs missiles sol-sol et drones. Selon des responsables militaires, près de la moitié des lanceurs ont été neutralisés par l’aviation et le commandement nord, limitant ainsi l’impact de l’offensive.

D’après les évaluations sécuritaires, le Hezbollah a modifié ses modes opératoires en dispersant ses lanceurs, auparavant concentrés sur des plateformes multiples, en unités plus petites et mobiles. Cette tactique rend à la fois les tirs plus complexes à organiser, mais complique également les opérations de détection et de neutralisation côté israélien.

Malgré ces contraintes, le groupe terroriste chiite conserve un important arsenal de roquettes à courte portée, principalement déployées au nord du fleuve Litani. Il chercherait toutefois à rapprocher ces capacités vers le sud afin d’augmenter leur portée opérationnelle. Une grande partie des tirs récents n’aurait pas franchi le territoire israélien.

Sur le terrain, plusieurs centaines de terroristes de la force Radwan ont été déployés dans le sud du Liban, répartis en petites cellules à travers de nombreux villages. Si aucun combat direct rapproché n’a été signalé avec les forces israéliennes, une vingtaine de tentatives de tirs de missiles antichars ont été recensées contre des positions militaires. Certaines de ces cellules se replient à l’approche des troupes, permettant à l’armée israélienne de les cibler rapidement.

Enfin, les forces israéliennes mettent en garde contre une intensification probable de l’usage d’engins explosifs improvisés. Dans la région d’al-Khiam, des soldats ont récemment découvert des charges prêtes à être posées, signe, selon Tsahal, que ce type de menace pourrait s’accentuer à mesure que les opérations se poursuivent en profondeur au Liban.