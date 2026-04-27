Le nord d'Israël sous tension : écoles fermées et restrictions renforcées face à la menace du Hezbollah

Les autorités israéliennes se préparent à une possible aggravation de la situation sécuritaire à la frontière nord. À l'issue d'une évaluation menée dimanche soir, le Commandement du front intérieur a durci les consignes de sécurité dans la zone dite de la ligne de confrontation, limitant désormais les rassemblements à 1 500 personnes. Ces restrictions concernent également plusieurs localités de Galilée, dont Meron, Bar Yohaï, Or HaGanouz et Safsufa. Les autres directives restent inchangées.

Cette décision intervient alors que les échanges de tirs se poursuivent avec le Hezbollah depuis le Liban. Des médias libanais ont fait état dimanche soir d'une vague de frappes israéliennes dans le sud du Liban, après des informations évoquant des raids de l'armée de l'air israélienne contre des positions du groupe terroriste Hezbollah dans plusieurs villages.

Dans le même temps, le Forum des chefs des autorités locales de la ligne de confrontation a annoncé la suspension des activités scolaires et des services de transport dans les localités exposées aux tirs de roquettes. Cette mesure doit entrer en vigueur mardi et restera appliquée jusqu'à la mise en place de solutions sécuritaires jugées satisfaisantes.

Dans un communiqué commun, les responsables locaux estiment que la réalité sur le terrain montre qu'aucun retour à la sécurité n'a été obtenu dans la région. Ils dénoncent l'impossibilité de maintenir une vie scolaire normale alors que les enfants et les personnels éducatifs sont confrontés quotidiennement au danger sur les routes et dans les établissements.

Le président du forum et chef du conseil régional de Mateh Asher, Moshe Davidovich, a vivement critiqué le gouvernement, accusé d'être déconnecté des préoccupations des habitants du nord. Il a affirmé que les autorités locales ne laisseraient pas les élèves circuler sur des routes menacées tant que leur sécurité ne serait pas garantie.