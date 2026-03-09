Le sergent-chef Or Demry, 20 ans, est le second soldat tué dimanche au Sud-Liban

L’armée israélienne a autorisé lundi la publication de l’identité du second soldat tué lors de l’incident survenu la veille dans le sud du Liban. Il s’agit du sergent-chef Or Demry, 20 ans, originaire de Liman, soldat du génie de combat au sein de la 91e division de Tsahal. Il a été tué dans la même attaque qui a coûté la vie au sergent-chef Maher Khatar, 38 ans, originaire de Majdal Shams.

Les deux soldats ont été mortellement touchés lorsqu’un missile antichar a frappé un bulldozer blindé D-9 dans lequel ils se trouvaient. L’incident s’est produit lors d’une opération de secours menée par une unité du bataillon du génie 601. Une équipe de génie avait été dépêchée pour récupérer un véhicule blindé de transport de troupes de type Puma immobilisé dans une zone du nord d’Israël, près de la frontière avec le Liban. Deux bulldozers D-9 avaient été envoyés pour extraire le véhicule lorsqu’un missile antichar a été tiré en direction des engins.

Les deux soldats ont été grièvement blessés dans l’attaque. Ils ont été évacués par hélicoptère vers un hôpital en Israël, où leur décès a été constaté peu après leur arrivée. Un officier combattant a également été légèrement blessé lors de l’incident.

L’armée examine encore les circonstances exactes de l’attaque, notamment la possibilité qu’un tir de mortier ait également touché le réservoir de carburant du bulldozer après l’impact initial du missile.

Dans un message transmis aux médias, la famille d’Or Demry s’est dite "sous le choc et incapable de réaliser la perte de leur fils bien-aimé". La communauté de Liman a également exprimé sa profonde tristesse, affirmant soutenir la famille dans cette épreuve.

Selon les autorités militaires, il s’agit du quatrième incident impliquant des tirs de missiles antichars contre les forces israéliennes ces derniers jours dans la région. Vendredi, deux soldats avaient déjà été blessés, dont un grièvement, lors d’une attaque similaire visant des troupes opérant près de la frontière avec la Galilée occidentale.