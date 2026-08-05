Liban : Tsahal a réclamé une riposte massive contre le Hezbollah, le gouvernement s'y est opposé

Tsahal a demandé à mener une riposte de grande ampleur après ce que l’armée considère comme une grave violation du cessez-le-feu par le Hezbollah, dont les détails restent soumis à la censure militaire. Le gouvernement israélien a toutefois bloqué le plan opérationnel, vraisemblablement sous la pression des États-Unis, selon le correspondant militaire de la chaîne en hébreu d'i24NEWS, Yossi Yehoshua.

D’après ces informations, des discussions sont actuellement en cours entre les responsables de la sécurité et les dirigeants politiques, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou, afin d’examiner un éventuel élargissement de la réponse militaire.

Le média rapporte également un mécontentement croissant au sein de l’establishment sécuritaire face à la politique actuelle et aux performances de l’armée libanaise dans le sud du pays. La frappe menée mercredi par Tsahal est ainsi décrite comme limitée et sans impact majeur.

Selon Yossi Yehoshua, l’armée israélienne s’était déjà abstenue de mener une opération d’envergure la semaine dernière, après un accrochage impliquant des soldats de l’unité Egoz dans le secteur d’Ali Taher, au cours duquel plusieurs militaires avaient été blessés.