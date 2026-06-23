Liban : Tsahal frappe une cellule armée, le Hezbollah dénonce une violation du cessez-le-feu

La tension reste vive dans le sud du Liban. Tsahal a annoncé avoir frappé une cellule de terroristes armés qui, selon l'armée israélienne, représentait une menace immédiate pour ses soldats déployés dans la zone de sécurité.

Selon le porte-parole de Tsahal, les militaires ont repéré une cellule armée opérant à proximité des forces israéliennes sur la crête d'Ali al-Taher. Après son identification, les soldats ont mené une frappe au nord de la zone de sécurité afin d'éliminer la menace.

« Tsahal continuera d'agir pour supprimer toute menace immédiate et ne permettra pas à l'organisation terroriste Hezbollah de porter atteinte aux civils israéliens ou à ses soldats », a indiqué l'armée.

Quelques heures plus tôt, des médias libanais avaient affirmé que des tirs israéliens avaient visé un bulldozer à Nabatieh al-Fawqa, dans le sud du Liban, faisant un mort et deux blessés. Tsahal n'a pas confirmé cette version des faits.

À la suite de la frappe israélienne, le Hezbollah a accusé Israël de commettre une « grave violation » du cessez-le-feu.

Sur le plan diplomatique, le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a déclaré avoir demandé aux pays arabes de soutenir une voie de négociation indépendante entre Israël et le Liban, distincte des discussions en cours entre les États-Unis et l'Iran.

À l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe à Amman, il a également insisté sur le fait que « le Liban doit être un véritable partenaire de tout cadre régional discutant de l'avenir du Moyen-Orient, plutôt que de voir son avenir décidé dans des forums où il n'est pas représenté ».