Liban : Tsahal frappe une cellule armée, le Hezbollah dénonce une violation du cessez-le-feu
L'armée israélienne affirme avoir neutralisé une menace immédiate dans le sud du Liban, tandis que Beyrouth réclame des négociations distinctes des discussions entre Washington et Téhéran.
La tension reste vive dans le sud du Liban. Tsahal a annoncé avoir frappé une cellule de terroristes armés qui, selon l'armée israélienne, représentait une menace immédiate pour ses soldats déployés dans la zone de sécurité.
Selon le porte-parole de Tsahal, les militaires ont repéré une cellule armée opérant à proximité des forces israéliennes sur la crête d'Ali al-Taher. Après son identification, les soldats ont mené une frappe au nord de la zone de sécurité afin d'éliminer la menace.
« Tsahal continuera d'agir pour supprimer toute menace immédiate et ne permettra pas à l'organisation terroriste Hezbollah de porter atteinte aux civils israéliens ou à ses soldats », a indiqué l'armée.
Quelques heures plus tôt, des médias libanais avaient affirmé que des tirs israéliens avaient visé un bulldozer à Nabatieh al-Fawqa, dans le sud du Liban, faisant un mort et deux blessés. Tsahal n'a pas confirmé cette version des faits.
À la suite de la frappe israélienne, le Hezbollah a accusé Israël de commettre une « grave violation » du cessez-le-feu.
Sur le plan diplomatique, le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a déclaré avoir demandé aux pays arabes de soutenir une voie de négociation indépendante entre Israël et le Liban, distincte des discussions en cours entre les États-Unis et l'Iran.
À l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe à Amman, il a également insisté sur le fait que « le Liban doit être un véritable partenaire de tout cadre régional discutant de l'avenir du Moyen-Orient, plutôt que de voir son avenir décidé dans des forums où il n'est pas représenté ».