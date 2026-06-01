Liban : une frappe israélienne majeure sur Dahiyeh reportée après une intervention américaine

Israël s'apprêtait à mener une importante frappe contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du groupe terroriste Hezbollah, mais l'opération a été reportée à la dernière minute à la suite d'une intervention américaine, selon plusieurs informations publiées lundi. Les préparatifs étaient en cours depuis les premières heures de la journée, alors que les autorités israéliennes cherchaient à répondre à l'intensification des tirs de roquettes et de drones en provenance du Liban.

Selon ces informations, d'intenses discussions se sont déroulées ces dernières heures entre Jérusalem et Washington afin d'éviter une nouvelle escalade régionale. Les États-Unis craindraient notamment qu'une frappe de grande ampleur à Beyrouth ne provoque une réaction iranienne directe, alors que Téhéran multiplie les menaces contre Israël et ses alliés.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz avaient publiquement évoqué la possibilité d'une action contre Dahiyeh. Katz avait averti que "si le calme ne revient pas dans le nord d'Israël, il n'y aura pas non plus de calme à Beyrouth", faisant clairement référence au bastion du Hezbollah dans la capitale libanaise.

Dans le même temps, les États-Unis tentent de préserver les discussions en cours entre Israël et le Liban. Selon des informations relayées par les médias israéliens, Washington aurait proposé un arrangement prévoyant l'arrêt total des attaques du Hezbollah contre Israël en échange d'un renoncement israélien à frapper Beyrouth. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui joue un rôle central dans la médiation, devrait participer à une nouvelle série de discussions prévues prochainement.

L'Égypte s'est également impliquée dans les efforts diplomatiques. Des responsables égyptiens auraient multiplié les contacts avec l'administration américaine afin d'encourager Washington à exercer des pressions sur Israël pour éviter une frappe dans la capitale libanaise. De son côté, le gouvernement libanais aurait également sollicité l'intervention américaine pour empêcher une opération susceptible d'entraîner une escalade majeure, alors même que Beyrouth peine à contraindre le Hezbollah à mettre fin à ses attaques contre Israël.