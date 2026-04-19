Tsahal confirme l'élimination du commandant du secteur de Bint Jbeil du Hezbollah

L’armée israélienne a confirmé l’élimination d’Ali Raza Abbas, commandant du secteur de Bint Jbeil et cadre de la force Radwan du Hezbollah. Selon Tsahal, cette opération ciblée a été menée peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, à l’issue de plusieurs jours d’intenses frappes. Considéré comme une figure importante de l’appareil militaire du Hezbollah dans le sud du pays, Abbas est le quatrième commandant de ce secteur tué depuis le début de l’offensive israélienne. L’armée affirme qu’il jouait un rôle central dans la coordination des opérations contre Israël et dans les efforts de réorganisation des capacités du mouvement chiite après les frappes subies ces derniers mois.

Depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion », l’armée israélienne estime à plus de 1 800 le nombre de terroristes du Hezbollah éliminés au Liban, soulignant l’ampleur des pertes infligées à l’organisation.