LIVE BLOG | Tsahal confirme l'élimination du commandant du secteur de Bint Jbeil du Hezbollah
Cette élimination est intervenue peu avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
Tsahal confirme l'élimination du commandant du secteur de Bint Jbeil du Hezbollah
L’armée israélienne a confirmé l’élimination d’Ali Raza Abbas, commandant du secteur de Bint Jbeil et cadre de la force Radwan du Hezbollah. Selon Tsahal, cette opération ciblée a été menée peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, à l’issue de plusieurs jours d’intenses frappes. Considéré comme une figure importante de l’appareil militaire du Hezbollah dans le sud du pays, Abbas est le quatrième commandant de ce secteur tué depuis le début de l’offensive israélienne. L’armée affirme qu’il jouait un rôle central dans la coordination des opérations contre Israël et dans les efforts de réorganisation des capacités du mouvement chiite après les frappes subies ces derniers mois.
Depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion », l’armée israélienne estime à plus de 1 800 le nombre de terroristes du Hezbollah éliminés au Liban, soulignant l’ampleur des pertes infligées à l’organisation.
Le président argentin Javier Milei a atterri en Israël où il prendra part aux cérémonies du Jour de l'Indépendance
"Rien ne justifie de priver l'Iran de ses droits dans le domaine nucléaire", déclare Massoud Pezeshkhian
Le président iranien Massoud Pezeshkhian a déclaré aujourd'hui que le président américain Donald Trump n'avait aucun droit de nier à l'Iran ses droits dans le domaine nucléaire, a rapporté l'agence de presse iranienne ISNA. Selon lui, « Trump affirme que l'Iran ne peut exercer ses droits nucléaires, mais n'explique pas de quel crime il s'agit. Qui est-il pour nier les droits de l'Iran ? »