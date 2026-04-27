Naïm Qassem rejette tout désarmement du Hezbollah : "nos armes protègent l'existence du Liban"

Le secrétaire général du groupe terroriste Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé le refus total de son organisation de renoncer à son arsenal, malgré les pressions croissantes exercées sur le Liban pour désarmer le mouvement. Dans un message adressé aux autorités de Beyrouth, il a également rejeté catégoriquement toute négociation directe avec Israël, estimant qu'une telle démarche ne servirait ni le Liban ni ses dirigeants.

Naïm Qassem a assuré que le Hezbollah demeurait fort et impossible à vaincre, affirmant qu'Israël se trouvait aujourd'hui dans une impasse sur le front libanais. Il a insisté sur le fait que les armes du mouvement étaient, selon lui, destinées à stopper "l'agression" israélienne et à protéger l'existence même du Liban. "Nous n'y renoncerons pas", a-t-il martelé.

Le chef du Hezbollah a toutefois indiqué que son organisation restait ouverte à des discussions sur une stratégie de défense nationale plus large, mais uniquement selon ses propres conditions. Il a précisé qu'aucun débat de ce type ne pourrait avoir lieu tant qu'Israël maintiendrait des opérations militaires au Liban et tant qu'un retrait complet du sud du pays ne serait pas acté.

Ces déclarations s'inscrivent dans la ligne adoptée ces dernières semaines par d'autres responsables du Hezbollah, qui refusent tout transfert d'armes à l'État libanais tant que les combats se poursuivent et qu'Israël conserve une présence militaire dans certaines zones frontalières.

La question du désarmement est devenue centrale au Liban, alors que le président Joseph Aoun a promis de faire de 2025 l'année où l'État détiendra seul le monopole des armes. Malgré ces appels internes et internationaux, le Hezbollah continue de présenter son arsenal comme indispensable à la défense du pays.