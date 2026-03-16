Pendant qu'Israël se concentre sur l'Iran, le Hamas renforce son contrôle sur Gaza

Alors que Israël concentre son attention sur la guerre avec l’Iran, les terroristes du Hamas profiteraient de la situation pour renforcer leur présence et leur contrôle dans la bande de Gaza. Selon des témoignages d’habitants recueillis par Kan, les terroristes du mouvement islamiste se déploient désormais ouvertement dans plusieurs zones du territoire palestinien, notamment le long de l’axe central Salah al-Din, où leur présence dans les rues se serait fortement accrue ces derniers jours.

D’après ces témoignages, le Hamas profiterait de ce regain de liberté d’action pour réprimer toute opposition interne. Dans un cas rapporté par des habitants, des terroristes du groupe se seraient rendus dans la tente d’un résident qui avait publié des critiques contre l’organisation sur les réseaux sociaux. L’homme aurait été battu, blessé par balle à la jambe puis arrêté.

Les habitants évoquent également la reprise d’activités de taxation par l’organisation. Selon eux, les prélèvements ont augmenté et certaines marchandises entrant à Gaza seraient confisquées puis redistribuées à des proches du Hamas, réduisant l’offre sur les marchés et entraînant une forte hausse des prix. D’après plusieurs témoignages, certains produits auraient vu leur coût tripler ces dernières semaines.

Selon ces sources locales, l’argent collecté servirait en grande partie à financer le réarmement du groupe terroriste plutôt qu’à soutenir les services publics ou les autorités civiles. Il y a encore un mois, certains Gazaouis évoquaient la possibilité de voir le Hamas céder le pouvoir à un gouvernement technocratique. Mais aujourd’hui, beaucoup estiment que le mouvement n’a aucune intention d’abandonner le contrôle du territoire gazaoui, persuadés qu’il cherchera à maintenir son autorité sur toute structure ou ressource disponible.