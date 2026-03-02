Premier bilan de l'opération "Rugissement du lion" : 2 500 bombes larguées, 600 cibles frappées

L’armée israélienne a publié un premier état des lieux de l’opération "Rugissement du lion", indiquant avoir détruit plus de 600 infrastructures terroristes appartenant au régime iranien et mobilisé environ 110 000 réservistes depuis le lancement de la campagne.

Avant l’entrée en guerre, l’état-major affirme avoir conduit pendant des mois une préparation approfondie, incluant des exercices, une planification détaillée et des mécanismes de coordination avec l’armée américaine, dans la perspective d’une escalade régionale. Les commandements territoriaux ont été renforcés et les dispositifs défensifs et offensifs consolidés.

Depuis le début de l’opération, l’armée de l’air, agissant sur la base de renseignements précis fournis par le renseignement militaire et en coordination avec la Direction des opérations, a frappé plus de 600 cibles liées au régime iranien à l’aide d’environ 2 500 bombes. Parmi les objectifs visés figurent plus de 20 sites associés à la direction sécuritaire iranienne, plus de 150 missiles balistiques ainsi que plus de 200 systèmes de défense aérienne iraniens.

Au cours des dernières 24 heures, Tsahal indique avoir poursuivi des actions simultanées sur plusieurs théâtres d’opérations. Au Liban, près de 30 infrastructures terroristes ont été ciblées.

L’armée affirme qu’elle continuera à agir "en défense comme en attaque" sur l’ensemble des fronts concernés.