Responsable sécuritaire : "le cessez-le-feu est fragile, nous nous préparons à reprendre les combats"

Les autorités israéliennes se préparent à une possible reprise des hostilités après l'échec des négociations entre Washington et Téhéran au Pakistan. Un haut responsable sécuritaire a déclaré à Kan que le cessez-le-feu en vigueur était "extrêmement fragile", ajoutant que l’état d’esprit en Israël était "plus pessimiste qu’optimiste".

Bien que l’État hébreu n'a pas participé directement aux pourparlers, il a néanmoins transmis à l’administration américaine une série d’exigences strictes. Parmi celles-ci figurent le retrait de l’uranium enrichi hors du territoire iranien, le démantèlement des installations sensibles comme le site de Fordo, la fin du programme nucléaire iranien, ainsi que la dissociation du dossier libanais de la question iranienne.

Selon une source israélienne citée par Kan, les États-Unis partageraient largement ces positions, tout en doutant de la volonté de compromis de Téhéran. Dans ce contexte, les préparatifs militaires s’accélèrent, avec la perspective d’un retour aux combats envisagée avant même la fin de la période de trêve de deux semaines actuellement en place.

En parallèle, l’armée américaine renforce sa présence au Moyen-Orient en coordination avec Israël, avec le déploiement de nouveaux avions de combat, de munitions et de milliers de soldats supplémentaires, dont des unités de la 82e division aéroportée. Un responsable israélien a averti auprès du diffuseur public israélien que, en cas de reprise des frappes, celles-ci seraient "massives et globales", visant notamment les infrastructures nationales iraniennes, ses installations énergétiques et son industrie pétrolière.