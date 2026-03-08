Tsahal ciblera ceux qui désigneront le successeur de Khamenei, ainsi que le successeur lui-même

L’armée israélienne a averti qu’elle poursuivrait toute personne impliquée dans la désignation d’un successeur au guide suprême iranien Ali Khamenei, ainsi que toute personnalité susceptible de lui succéder. Dans un message publié en persan sur le réseau social X, Tsahal a affirmé suivre de près les efforts du régime iranien pour organiser sa succession.

Selon ce message, le régime chercherait à se réorganiser après la mort de l’ayatollah Ali Khamenei et à désigner un nouveau guide suprême. L’armée israélienne a notamment évoqué la possible réunion prochaine du "Conseil des sages", l’organe religieux chargé de choisir le chef suprême de la République islamique. Cette institution, qui ne s’est pas réunie depuis de nombreuses années, pourrait se rassembler prochainement dans la ville sainte de Qom.

Dans sa déclaration, l’armée israélienne a adressé un avertissement direct aux responsables iraniens susceptibles de participer à ce processus. Tsahal affirme que "la main de l’État d’Israël" continuera de poursuivre tout successeur potentiel ainsi que toute personne impliquée dans sa nomination.

Le message met également en garde les membres du "Conseil des sages" ou toute autre personnalité appelée à participer à une éventuelle réunion visant à désigner un nouveau guide suprême. Selon l’armée israélienne, les personnes impliquées dans ce processus pourraient elles aussi être prises pour cible.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions extrêmes entre Israël et l’Iran, marqué par des opérations militaires et une escalade des menaces entre les deux pays. Israël affirme poursuivre ses actions contre les structures dirigeantes du régime iranien dans le cadre de sa stratégie visant à affaiblir durablement la République islamique.