Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah et saisit des dizaines d’armes au Sud-Liban

Tsahal a annoncé ce mercredi matin la destruction d’une infrastructure souterraine du Hezbollah dans le secteur de Srobbin, au sud du Liban, dans le cadre de ses opérations visant à éloigner les menaces pesant sur les civils israéliens.

Selon l’armée israélienne, le tunnel s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres et était utilisé par le Hezbollah pour préparer et mener des attaques contre les soldats de Tsahal.

L’infrastructure a été démantelée au cours d’une opération ciblée menée par les soldats de la 300e brigade et les spécialistes de l’unité de génie Yahalom, placés sous le commandement de la 91e division.

Ces derniers jours, les soldats de la brigade Kfir ont également mené des recherches dans plusieurs secteurs du sud du Liban. Ils ont découvert un dépôt d’armes contenant des lanceurs et des roquettes appartenant au Hezbollah, affirme Tsahal.

Au cours d’une autre opération, les forces de la 4e brigade ont localisé des dizaines d’armes et d’équipements militaires. Parmi le matériel saisi figuraient des fusils d’assaut Kalachnikov, des roquettes antichars ainsi que différents équipements de combat.

Des images publiées par Tsahal montrent les armes découvertes par les brigades Kfir et 4, ainsi que la destruction de l’infrastructure souterraine.

La 91e division poursuit ses opérations dans ce que l’armée israélienne désigne comme la « zone de sécurité » du sud du Liban. Tsahal affirme que ces activités ont pour objectif de démanteler les infrastructures du Hezbollah et d’empêcher le groupe terroriste de préparer de nouvelles attaques contre Israël.