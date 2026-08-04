Israël et le Liban ouvrent à Rome un nouveau cycle de négociations sous la pression du Hezbollah

Israël et le Liban ont entamé mardi à Rome un septième cycle de négociations directes, avec l’objectif de mettre en place plusieurs groupes de travail consacrés notamment aux frontières, au désarmement du Hezbollah et à la reconstruction du sud du Liban.

La délégation israélienne comprend notamment des responsables de Tsahal. Selon un responsable israélien cité par le Times of Israel, ces discussions doivent permettre de "poursuivre la dynamique positive" en créant six groupes de travail distincts.

Ils seront chargés de traiter la délimitation des frontières maritimes et terrestres, d’évaluer les zones pilotes dans lesquelles l’armée libanaise a remplacé Tsahal, de progresser sur le désarmement du Hezbollah, de lutter contre les transferts de fonds iraniens vers le Liban et d’accélérer la reconstruction dans le sud du pays.

Peu avant l’ouverture des pourparlers, l’armée libanaise a annoncé avoir déjoué une opération de contrebande d’armes depuis la Syrie, publiant des photographies de roquettes Grad de 122 mm et du véhicule utilisé par deux trafiquants. Elle a également affirmé que des perquisitions menées contre d’autres membres du réseau avaient permis de saisir des munitions et du matériel militaire.

Cette communication, relativement inhabituelle, semble destinée à montrer que les forces armées libanaises prennent au sérieux leur mission de désarmement du Hezbollah, alors que Beyrouth cherche à obtenir la poursuite du retrait israélien des zones pilotes du sud du Liban.

Les discussions ont toutefois été vivement dénoncées par le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem. Dans une allocution télévisée, le chef de l’organisation terroriste a affirmé que les négociations directes avec Israël n’apporteraient au Liban que "honte, humiliation et compromis successifs".

Naïm Qassem a également attaqué le président libanais Joseph Aoun, l’accusant de ne plus agir comme un arbitre ou une figure rassembleuse, mais d’être devenu "partisan et clivant".