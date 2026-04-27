Tsahal dit avoir fragilisé l'Iran et se tient prêt à reprendre les frappes

Depuis le centre de commandement souterrain de la Kirya à Tel Aviv, des responsables militaires israéliens ont livré un rare aperçu de la situation stratégique face à l'Iran. Selon eux, les récentes opérations israéliennes ont provoqué de profondes tensions entre le régime iranien et ses appareils sécuritaires, fragilisant davantage le pouvoir à Tehran.

D'après ces officiers, un mois et demi après l'élimination d'Ali Khamenei, les conséquences internes se font davantage sentir. Ils estiment que des fractures importantes sont apparues entre la direction politique iranienne et les forces chargées de sa sécurité. Malgré les tirs de missiles menés contre Israël, Tsahal considère avoir obtenu en peu de temps des résultats majeurs contre les capacités du régime.

L'armée israélienne affirme notamment que les capacités de production militaire et de reconstitution de l'Iran ont été sérieusement atteintes. Elle estime également que le sentiment d'inviolabilité du territoire iranien a été durablement remis en cause après les frappes attribuées à Israël.

Pour autant, les responsables militaires soulignent que la campagne n'est pas terminée. L'opération "Rugissement du Lion" connaît actuellement une pause, mais l'état d'alerte reste maximal. Selon eux, les leçons du 7 octobre ont été intégrées et la planification sur plusieurs fronts se poursuit afin d'être prête à tout développement soudain.

L'objectif affiché demeure la neutralisation durable de la menace iranienne contre Israël. Qu'il s'agisse de sites de production, de dépôts de missiles ou d'autres infrastructures stratégiques, Tsahal affirme disposer de plans prêts à être activés si une reprise des combats était décidée, tandis que les discussions diplomatiques se poursuivent en parallèle.