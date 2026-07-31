Tsahal élimine le terroriste qui avait enlevé Noa Argamani et Avinatan Or

Tsahal a annoncé vendredi avoir éliminé Ahmed Hussein Mohammed Kafina, un haut responsable des Brigades des moudjahidines, une organisation terroriste de la bande de Gaza alliée au Hamas. Il a été tué mardi dans une frappe aérienne menée dans le sud de la bande de Gaza.

Selon l’armée israélienne, Ahmed Hussein Mohammed Kafina commandait le secteur central de Gaza au sein de l’organisation. Il avait joué un rôle important dans la préparation et la conduite de l’attaque du 7 octobre 2023, en dirigeant l’incursion de terroristes sur le territoire israélien.

Tsahal indique également qu’il avait directement participé à l’enlèvement de Noa Argamani et d’Avinatan Or, capturés lors de l’attaque contre le festival Nova. Il avait en outre supervisé l’enlèvement de Sudthisak Rinthalak, un ressortissant thaïlandais tué le 7 octobre, dont le corps avait ensuite été emmené dans la bande de Gaza.

L’armée a justifié cette opération, menée malgré le cessez-le-feu, en affirmant qu’Ahmed Hussein Mohammed Kafina continuait de préparer des attaques contre des soldats et des civils israéliens. "Le terroriste représentait une menace immédiate pour les forces et a été éliminé lors d’une frappe aérienne précise", a indiqué Tsahal.

Noa Argamani avait été libérée par l’armée israélienne en juin 2024 au cours d’une opération menée à Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Avinatan Or a, lui, été relâché l’an dernier. Le corps de Sudthisak Rinthalak a été restitué ultérieurement par le Hamas.

Les Brigades des moudjahidines constituent une organisation terroriste de taille relativement limitée dans la bande de Gaza, mais elles ont pris part aux massacres et aux enlèvements du 7 octobre aux côtés du Hamas et d’autres groupes armés palestiniens.