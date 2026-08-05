Un chien de l’unité Oketz guide Tsahal vers un tunnel du Hamas rempli de roquettes

Des soldats de la brigade des parachutistes, placés sous le commandement de la division de Gaza, ont découvert dans le sud de la bande de Gaza un réseau souterrain contenant des dizaines de roquettes appartenant à des organisations terroristes actives dans le territoire palestinien. Selon Tsahal, la localisation du tunnel a notamment été rendue possible grâce à un chien de l’unité canine Oketz.

L’ouvrage souterrain a ensuite été détruit avec l’appui des forces du génie de la division de Gaza et de l’unité d’élite Yahalom, spécialisée dans les opérations souterraines et le déminage.

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L’armée israélienne indique que ses troupes poursuivent leurs opérations dans le secteur de la ligne jaune afin d’y éliminer les infrastructures terroristes situées aussi bien en surface que sous terre. Elle précise que les forces du commandement Sud restent déployées dans la zone conformément au cadre du cessez-le-feu et continueront d’intervenir contre toute menace immédiate.

Cette découverte intervient quelques jours après une autre opération menée par la 188e brigade blindée, également sous l’autorité de la division de Gaza. Avec le soutien de l’unité Yahalom, les soldats avaient alors démantelé plus de dix tunnels utilisés par le Hamas pour préparer des activités terroristes. L’un de ces passages souterrains avait notamment servi à détenir des otages.

Les militaires avaient également mis la main sur un important arsenal comprenant des lance-roquettes, des roquettes, des grenades, des engins explosifs et des fusils Kalachnikov. De nouveaux axes défensifs et plusieurs positions avaient par ailleurs été aménagés afin de renforcer le dispositif militaire dans le secteur.

La 188e brigade opère depuis huit mois dans le sud de la bande de Gaza, où elle mène principalement des missions défensives et de démantèlement des infrastructures terroristes autour de la ligne jaune.