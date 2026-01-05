Un Israélien inculpé dans une nouvelle affaire d'espionnage pour l'Iran ciblant Naftali Bennett

Lacacho Damsach, un citoyen israélien de 31 ans originaire de Rishon-LeZion a été inculpé ce lundi par le parquet du district central pour contact avec un agent étranger et atteinte à la sécurité de l’État après avoir espionné pour le compte de l'Iran. L’acte d’accusation a été déposé auprès du tribunal de district central de Lod.

Selon les autorités, l’homme aurait été recruté à la fin du mois d’octobre 2025 par une personne opérant pour le compte d’un agent iranien. Pendant plusieurs semaines, il aurait entretenu des contacts réguliers avec cet agent et exécuté diverses missions en échange de paiements transférés via des portefeuilles numériques sur des plateformes de trading en ligne. Parmi ces missions figurait l’installation, dans son véhicule, d’une caméra embarquée équipée d’une carte SIM permettant un accès à distance et la diffusion en direct des images.

L’un des faits les plus graves mentionnés dans l’acte d’accusation concerne une mission de surveillance menée à proximité du domicile de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett. Le 3 décembre 2025, tôt le matin, le prévenu se serait rendu dans la rue où réside l’ancien chef du gouvernement, la caméra étant activée et contrôlée à distance par l’agent étranger. Après avoir garé son véhicule près du domicile, il aurait été repéré par des agents de sécurité et aurait pris la fuite. Il a finalement été interpellé environ une semaine plus tard.

L’acte d’accusation détaille également d’autres activités de surveillance. Le prévenu aurait filmé pendant plusieurs heures une rue de Herzliya, ainsi que différents sites à Yavne et à Petah Tikva. Dans certains cas, il aurait garé son véhicule, quitté les lieux en taxi, puis serait revenu plus tard pour récupérer la voiture et désactiver la caméra. Il aurait aussi filmé le centre commercial Gold Mall de Rishon LeZion, ainsi que des lieux à Ashdod, et transmis les vidéos à son contact étranger contre rémunération.

Par ailleurs, l’agent lui aurait demandé à plusieurs reprises de se rendre dans des kiosques à cigarettes situés dans différentes villes d’Israël, d’y acheter des cigarettes et des boissons, puis d’envoyer les reçus. Selon le parquet, le prévenu a continué à exécuter ces instructions alors qu’il se doutait qu’il agissait pour le compte d’un agent étranger.

L’enquête est menée conjointement par le Service de sécurité générale et la police israélienne. Dans sa demande de maintien en détention jusqu’à la fin de la procédure judiciaire, le parquet souligne la gravité des faits reprochés, en particulier la transmission de vidéos détaillées montrant clairement la rue, les habitations et l’entrée de la maison de l’ancien Premier ministre. Selon les autorités, la nature de ces informations et la personnalité visée démontrent le danger significatif que représente le prévenu pour la sécurité de l’État.

Cette affaire s'ajoute à la longue liste de cas similaires impliquant des citoyens israéliens ayant espionné pour le compte de l'Iran au cours des deux dernières années. Un autre Israélien a été arrêté fin décembre après des activités de surveillance visant Neftali Bennett.