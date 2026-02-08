L’Autorité de la concurrence soupçonne El Al d'avoir pratiqué des prix abusifs pendant la guerre

La compagnie aérienne israélienne El Al fait face à une mise en cause majeure de la part de l’Autorité de la concurrence, qui a annoncé dimanche son intention de déterminer si la compagnie a pratiqué des prix "excessifs et déloyaux" sur ses vols durant la période de la guerre. Le régulateur envisage d’infliger à El Al l’amende maximale prévue par la loi, soit 121 millions de shekels (environ 33 millions d'euros), une décision qui reste toutefois conditionnée à une procédure contradictoire.

Selon les conclusions préliminaires de l’Autorité, El Al se trouvait en situation de monopole sur les vols au départ et à destination d’Israël entre le 7 octobre 2023 et la fin mai 2024, tant sur le marché global que sur plusieurs lignes spécifiques. Cette position dominante aurait permis à la compagnie d’augmenter significativement ses tarifs pendant une période de forte demande et de réduction de l’offre aérienne.

L’analyse du régulateur fait état d’une hausse généralisée des prix vers l’ensemble des destinations majeures desservies par El Al. Pour les principales lignes exploitées pendant la guerre, l’augmentation moyenne des tarifs aurait varié entre 6 % et 31 %, avec une hausse moyenne estimée à environ 16 % par billet.

El Al rejette fermement ces accusations. Dans un communiqué, la compagnie affirme qu’il n’existe "aucun précédent" permettant de qualifier une augmentation moyenne de 16 % de tarification abusive, même si ce chiffre était retenu, ce qu’elle conteste. Elle assure qu’elle présentera sa position détaillée lors de l’audition et devant toute juridiction compétente, se disant confiante dans l’issue de la procédure.

Cette annonce intervient dans un contexte judiciaire déjà tendu pour la compagnie nationale. Récemment, le tribunal de district a rejeté la demande d’El Al visant à suspendre une action collective intentée contre elle, l’accusant d’avoir exploité sa position monopolistique pour gonfler les prix des billets durant la guerre. Les plaignants affirment notamment que le bénéfice net d’El Al a été multiplié par près de trois, passant de 113 millions de dollars en 2023 à 554 millions de dollars en 2024.

Le tribunal a par ailleurs critiqué la stratégie procédurale de la compagnie, estimant qu’elle avait tardé à invoquer l’intervention imminente de l’Autorité de la concurrence pour justifier un report de sa réponse. Une décision qui renforce la pression réglementaire et judiciaire sur El Al, désormais confrontée à l’un des dossiers les plus sensibles de son histoire récente.